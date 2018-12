Politiet undersøker video som knyttes til Marokko-drapene

Utenriks

Videoen er lagt ut på sosiale medier og er blitt delt av svært mange mennesker i Marokko onsdag kveld. En politikilde som står etterforskningen nær, sier til den delstatlige marokkanske nyhetskanalen 2M at videoen ikke har noe med dobbeltdrapet å gjøre.

Dette er ikke bekreftet eller avkreftet fra offisielt hold i Marokko, Norge eller Danmark.

Har sett videoen

Flere medier, inkludert NTB, har sett den aktuelle videoen. NRK får opplyst at Kripos nå undersøker videoen for å fastslå om den er ekte. Det samme gjør politiet i Marokko.

Ifølge VG sier en talsperson for det marokkanske politiet til nyhetsnettstedet Barlamane at heller ikke marokkansk politi kan bekrefte om videoen er ekte, men at den nå undersøkes.

Kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet sier til NTB klokken 0.25 natt til torsdag at departementet er kjent med at det eksisterer en slik video, men at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Hun ønsker heller ikke å kommentere om UD har sett videoen.

Nær kontakt

Tidligere onsdag kveld sa Lunde til NTB at departementet har nær kontakt med marokkanske og danske myndigheter, men at UD ikke kan kommentere hvilke opplysninger de får fra andre lands myndigheter.

– Dette er en alvorlig sak som vi behandler med dypt alvor, og vi samarbeider tett med norsk politi og danske og marokkanske myndigheter, sa hun onsdag kveld.

