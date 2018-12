Senatet godkjenner midlertidig budsjettforslag

Utenriks

En tilspisset budsjettstrid som omfatter den omstridte grensemuren mot Mexico, har hengt over amerikanske politikere den siste tiden. Dersom de ikke blir enige om et budsjett, blir det ikke mer penger til drift av etater og departementer eller lønn til offentlig ansatte.

Senatets forlenging av finansieringen i halvannen måned må også godkjennes av Representantenes hus, før amerikanerne kan puste ut – i denne omgang.

Ingen ønsker en såkalt «shutdown», men for å unngå det må de to sidene bli enige om betente saker, som grensensuren. President Donald Trump har krevd at Kongressen bevilger 5 milliarder dollar til byggingen av muren. Demokratene vil på sin side bare gå med på 1,6 milliarder til sammen til sikkerhet ved grensa. Tirsdag ble et republikansk forslag om én milliard ekstra i tillegg til de 1,6 avvist av Demokratene. Da var det fare for at deler av statens virksomhet måtte stoppe allerede fredag, noe Trump sier han ønsker å unngå.

– Til sjuende og sist vil vi ikke stenge regjeringsapparatet, vi vil stenge grensa, sa presidentens pressesjef Sarah Sanders til TV-kanalen Fox News tirsdag.

Men presidenten sa også forrige at han stolt ville stenge offentlige etater om han ikke fikk pengene han vil ha til muren.

Tidligere har det vært en rekke stengninger av statlige virksomheter, når det ikke har vært mulig å gjøre vedtak som er nødvendige for å finansiere den amerikanske staten.

(©NTB)