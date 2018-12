Tre astronauter tilbake fra oppdrag på romstasjon

Utenriks

Et russisk Sojuz-fartøy med den amerikanske astronauten Serena Aunon-Chancellor, den russiske kosmonauten Sergey Prokopyev og den tyske astronauten Alexander Gest landet trygt på de snødekte steppene i Kasakhstan torsdag.

Det bekreftet den føderale russiske romorganisasjonen Roscosmos på Twitter.

Mannskapet følte seg i god form etter landing og ble dratt ut av fartøyet av russisk redningsmannskap.

I august oppdaget mannskapet et bitte lite hull i det russiske fartøyet, som førte til at det lekket luft ut fra Den internasjonale romstasjonen. Mannskapet klarte å stabilisere situasjonen ved å utføre reparasjoner. Russland har uttalt at de vil etterforske hva som forårsaket lekkasjen.

