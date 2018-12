13 mistet livet i gruveulykke i Tsjekkia

Utenriks

Ulykken skjedde torsdag ettermiddag i en gruve i byen Karvina, rundt 30 mil øst for Praha. Elleve av arbeiderne kom fra nabolandet Polen.

Ulykken skyldtes en gasseksplosjon, opplyser en talsmann for gruveselskapet OKD.

Sent samme kveld ble det meldt at fem mennesker var omkommet og åtte savnet. En redningsaksjon ble satt i gang i håp om å finne overlevende. Tidlig fredag morgen bekrefter en talsperson at alle 13 mistet livet.

– Ulykken ble forårsaket av forbrenning av metan som ødela deler av gruva, sier talsmannen Ivo Celetsjovskij.

(©NTB)