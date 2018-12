Afghanistan lar seg ikke uroe av amerikansk tilbaketrekning

Utenriks

USAs president Donald Trump har bestemt seg for å trekke opp mot halvparten av USAs 14.000 soldater i Afghanistan ut av landet, ifølge ikke navngitte amerikanske tjenestemenn.

En talsmann for president Ghani sier at den afghanske hæren har vært ansvarlig for landets sikkerhet siden 2014, da over 100.000 NATO-soldater ble trukket ut av Afghanistan. Etter det har amerikanske styrker gitt opplæring og assistanse til det afghanske militæret kun på oppfordring.

Kilder i Taliban har betegnet den planlagte amerikanske retretten som et positiv skritt som kan føre til enighet om en slutt på konflikten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Beslutningen om tilbaketrekning skal ha blitt fattet etter at utsendinger fra Taliban og USA møttes i Abu Dhabi denne uka. Møtet inngår i en større diplomatisk innsats for å få i stand forhandlinger mellom Taliban og regjeringen i Kabul.

USA invaderte Afghanistan i november 2001 i kjølvannet av terrorangrepene 11. september samme år. Tre amerikanske presidenter har siden den gang lovet å sikre fred i Afghanistan, gjennom både å øke og redusere USAs tilstedeværelse i landet, og med ulike tilnærminger til Taliban-geriljaen.

Over 2.400 amerikanske soldater har mistet livet i Afghanistan, og USA har brukt over 900 milliarder dollar på den lengste væpnede konflikten landet har vært involvert i.

(©NTB)