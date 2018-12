Belgias konge ber statsministeren om å bli i jobben

Utenriks

Kongen har godkjent Michels oppsigelse, men ber han likevel om å bli værende som leder av en midlertidig regjering fram mot det planlagte valget i mai.

Det politiske Belgia har blitt kastet ut i en krise de siste to ukene etter at Michel kunngjorde sin avgang etter at flere partier fremmet mistillitsforslag mot ham.

Statsministeren hadde vært under hardt press siden det største partiet i hans sentrum-høyre-regjering, N-VA, trakk seg i protest mot Belgias støtte til FNs globale migrasjonspakt.

Enkelte parlamentarikere har tatt til orde for nyvalg, noe Michel også sa nei til. Det neste valget i Belgia skal etter planen holdes i slutten av mai neste år.

(©NTB)