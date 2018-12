Lavere inflasjon i USA

Utenriks

Konsumprisindeksen var i november 1,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor, viser nye tall fra det amerikanske næringsdepartementet. Det tilsvarende tallet i oktober var 2,0 prosent.

Dermed ligger inflasjonen igjen under den amerikanske sentralbankens mål om 2,0 prosents prisstigning.

Risikoen for høyere inflasjon er én av årsakene til at sentralbanken har hevet renta flere ganger i år. Flere rentehevninger ventes i 2019.

Forbruket i november økte 0,4 prosent sammenlignet med måneden før. Inntektsveksten endte på 0,2 prosent – betydelig lavere enn veksten på 0,5 prosent i oktober.

Oppdaterte tall viser at den økonomiske veksten i tredje kvartal tilsvarte 3,4 prosents årlig vekst i USAs bruttonasjonalprodukt. Dette var 0,1 prosentpoeng lavere enn et tidligere anslag over veksten i denne perioden.

(©NTB)