Flere fryktes døde etter brann i russisk saltgruve

Utenriks

Ifølge myndighetene var til sammen 17 arbeidere til stede i saltgruva i Solikamsk 1.200 kilometer øst for Moskva da brannen brøt ut. Åtte av dem ble evakuert like etter.

Saltgruva er eid av det russiske selskapet Uralkali. De sier at de 17 var ansatt i et annet selskap som var leid inn for å drive vedlikeholdsarbeid i gruva.

Sjefen for det innleide selskapet, Andrej Maksimov, sier til nyhetsbyrået Interfax at sjansen for å finne de innesperrede gruvearbeiderne i live er svært liten. Redningsarbeiderne har ikke greid å ta seg inn til området de er innesperret i på grunn av store mengder røyk.

