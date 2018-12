Fakta om terrorangrep mot turister i Nord-Afrika

Utenriks

* 28. april 2011: Et bombeangrep mot en kafé i Marrakech i Marokko kostet 17 mennesker livet, 11 av dem var borgere av europeiske land. To personer ble dømt til døden for angrepet, mens ti andre ble dømt til fengselsstraffer fra to til ti år.

* 18. mars 2015: To væpnede angripere skjøt og drepte 20 utenlandske turister og en lokal politimann under et angrep på nasjonalmuseet i Bardo i Tunisia. Angriperne ble skutt og drept av lokale sikkerhetsstyrker. IS påtok seg ansvaret.

* 26. juni 2015: En tunisisk mann skyter 38 utenlandske turister på et hotell i feriestedet Sousse. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. IS påtok seg ansvaret.

* 21. september 2014: Den 55 år gamle franske turisten Herve Gourdel ble bortført fra en nasjonalpark i Kabyle-regionen i Algerie. En IS-tilknyttet gruppe hevdet i en video offentliggjort tre dager senere å ha drept ham. Gourdels levninger ble funnet tre måneder senere.

* 17. desember 2018: Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde ved landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko. Fire menn som har sverget troskap til IS, ble pågrepet for drapene. Ytterligere ni ble kort tid senere pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling».

(Kilde: AFP)