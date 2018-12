Mnuchin benekter at Trump vil sparke sentralbanksjefen

Utenriks

USAs finansminister Steven Mnuchin brukte lørdag Twitter til å fortelle at Trump selv benekter at han vil sparke Powell.

– Jeg er fullstendig uenig i sentralbankens fremgangsmåte, skal Trump ha sagt til Mnuchin i en samtale, ifølge Mnuchin selv.

– Jeg mener rentehevingen og reduseringen av sentralbankens portefølje er forferdelig på dette tidspunktet, spesielt i lys av de viktige handelsforhandlingene jeg holder på med. Men jeg har aldri foreslått å sparke Jay Powell. Jeg mener heller ikke at jeg har den retten, skal Trump ha sagt til finansministeren.

Stemningen i aksjemarkedet har vært tungt preget av sentralbankens beslutning om å heve renten, til tross for motstand fra Trump. Beslutningen har bidratt til at amerikanske aksjer går mot den verste desembermåneden siden den store økonomiske depresjonen på 1930-tallet.

Flere amerikanske medier, deriblant Bloomberg og CNN, har meldt at Trump er så misfornøyd at han har bedt rådgivere se på om det er mulig for han å sparke Powell.

Powell ble nominert til jobben av Trump, og utnevnelsen ble godkjent av Senatet i januar.

