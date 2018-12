Utenriks

Tidligere denne uken, etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA trekker styrker ut av Syria, lovet Tyrkia å nedkjempe både kurdiske styrker og IS.

USA har i flere år trent og støttet opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdere. Tyrkia anser den kurdiske YPG-militsen, som inngår i SDF, for å være PKK-geriljaens forlengede arm.

USAs tilbaketrekning letter på konflikten Tyrkia har hatt med USA over disse grupperingene.

(©NTB)