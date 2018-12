Vannselger varslet politiet om de drapsmistenkte i Marrakech

Utenriks

Said El Oussoul sier han er glad han hindret de tre i å begå mer vold, men han er også er redd for at de har venner som vil hevne seg på ham, skriver Stavanger Aftenblad.

37-åringen sier han gikk på bussen torsdag for å selge vann, en jobb han har hatt i 20 år på busstasjonen i Marrakech. Bakerst på bussen satt de tre mennene.

– En av dem ville ha vann. Da han betalte, la jeg merke til spissen på et sverd som stakk opp fra buksen hans. Jeg ble svært redd. Det var noe i øynene til de tre. De virket usikre, forteller El Oussoul. Han la også merke til at mennene nylig hadde barbert seg.

Han sier han forsøkte å late som ingenting, men fortalte en annen selger hva han hadde sett. Den andre selgeren tipset politiet, og en politimann i sivil ba bussen kjøre ut av bussterminalen og stoppe ved første holdeplass. Der ble de tre mennene pågrepet for drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

– At mennene på bussen skulle vise seg å være de som tok livet av de skandinaviske jentene, ante jeg naturligvis ingenting om. Da jeg fikk høre det, fikk jeg vondt i hjertet. Jeg får fremdeles gåsehud når jeg snakker om det, sier 37-åringen.

(©NTB)