Amerikansk dommer beordrer Nord-Korea til betale milliardbot

Utenriks

Den amerikanske studenten Otto Warmbier ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i januar i 2016 for å ha stjålet en propagandaplakat. Han ble senere dømt til 15 års hardt arbeid.

I juni i fjor ble Warmbier sendt hjem til USA, men han lå da i koma og hadde fått alvorlig hjerneskade. Myndighetene i Nord-Korea hevdet at Warmbier havnet i koma på grunn av botulisme han skal ha pådratt seg etter at han tok en sovepille. Han døde kort tid etter at han kom hjem til USA.

Foreldrene hans saksøkte Nord-Korea.

– Otto ble tatt som gissel, holdt som fange av politiske årsaker, ble brukt som en brikke i et spill og ble utsatt for ekstremt hard og brutal behandling av Kim Jong-un, skrev hans far, Fred Warmbier i en uttalelse, da søksmålet ble kjent tidligere i år.

Avgjørelsen fra den føderale dommeren i Washington kom julaften. Ifølge dommen må Nord-Korea betale 500 millioner dollar – drøyt 4,35 milliarder kroner til foreldrene. Men dommen er bare symbolsk, siden det ikke er noen formell måte pengene kan kreves inn på fra Nord-Korea.

