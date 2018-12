Eksperter frykter ny tsunami i Indonesia

Utenriks

Så langt er 222 mennesker bekreftet omkommet og 843 skadd etter at en enorm bølge ble utløst av et vulkanutbrudd lørdag. Nyhetsbyrået AFP har konsultert et knippe eksperter som alle advarer om at faren ikke er over. Vulkanen Anak Krakatoa har vært svært aktiv siden juni, og lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år, sier Jacques-Marie Bardintzeff ved Université Paris-Sud.

Nye utbrudd

Ifølge BBC fortsatte Anak Krakatau med utbrudd søndag, og sprutet ut aske og røyk. Befolkningen i nærliggende områder ble advart om faren for nye, større utbrudd.

David Rothery ved The Open University i Storbritannia bekrefter også at en ny tsunami kan komme til å slå innover det utsatte landet.

Lørdagens tsunami var relativt liten, men Richard Teeuw ved University of Portsmouth i England påpeker at slike bølger likevel kan være svært dødelige fordi de drar med seg mye drivved og annet rusk som kan forårsake stor skade. Ikke minst kan det gjøre stor skade når det ikke kommer noen advarsel til befolkningen, slik tilfellet var lørdag kveld.

Flom forverrer

Simon Boxall ved Southampton University sier at regionen er midt i vårflommen.

– Det ser ut til at bølgen har truffet noen av kystområdene når tidevannet har vært på sitt høyeste, noe som forverrer skaden, sier han.

Anak Krakatoa er en ganske ny vulkansk øy som dukket opp rundt 1928 i krateret etter øya Krakatoa. Krakatoa ble sprengt i filler av et vulkanutbrudd i 1883 i det som regnes som historiens verste flodbølge. Den gikk jorda rundt og sopte med seg 163 byer. Man regner med at minst 36.000 mennesker mistet livet.

