Israel holder nyvalg i april

Utenriks

Beslutningen om å holde nyvalg er tatt av lederne i partiene som inngår i Netanyahus koalisjon: Jødisk hjem, Shas, Kulanu og Torah-partiet.

En talsmann for Likud opplyser at nasjonalforsamlingen Knesset vil bli oppløst og nyvalg vil bli holdt 9. april, sju måneder før tida.

Utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot i november regjeringskoalisjonen i protest mot våpenhvilen som ble inngått med Hamas på Gazastripen.

Dette førte til at regjeringen fikk knappest mulig flertall i Knesset med 61 av 120 representanter.

Netanyahu er under etterforskning for en rekke forhold, og i februar konkluderte israelsk politi med at han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

(©NTB)