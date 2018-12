Stadig flere tomme forretningslokaler i britiske byer

Utenriks

Offisielle tall viser at 20.000 restauranter og forretninger har måttet stenge dørene. Grunnen oppgis å være blant annet høyere eiendomsskatt og økt nettsalg. Usikkerhet om hva som skjer når Storbritannia går ut av EU neste år, slår også inn.

Store kjeder som Debenhams og House of Fraser sliter. Debenhams har stengt en tredel av sine butikker, mens House of Fraser har vært på konkursens rand. Poundworld, som solgte billige varer, kollapset tidligere i år, og 5.100 jobber gikk tapt.

Nå var november en god måned for britiske forretninger. Takket være Black Friday gikk omsetningen opp med 1,4 prosent sammenlignet med oktober. Men britiske forbrukere ser ikke optimistisk på framtiden.

– Dette har blant annet sammenheng med at lånerenten går opp og en mer pessimistisk tone fra Bank of England, sier Stephen Barr, som er sjef for investeringer i Epworth Investment Management.

