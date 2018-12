Toppolitiker: Moskva åpen for møte mellom Putin og Trump

Utenriks

Riabkov sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax at det er viktig å ha et møte mellom de to statslederne. Riabkov sier samtidig at det vil være «et stort feiltrinn» å tro at Russland er mer interessert enn Washington i å reparere de bilaterale forbindelsene mellom de to landene.

De to presidentene skulle ha hatt samtaler under G20-toppmøtet i Argentina, men det ble avlyst av Trump. Den amerikanske presidenten avlyste overraskende møtet på grunn av konflikten mellom Ukraina og Russland.

I stedet vekslet Trump og Putin noen ord i forbindelse med en middag under møtet, en uformell prat som ble bekreftet både av Kreml og Det hvite hus.

