Amnesty: 37 demonstranter drept i Sudan

Utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen viser til «troverdige rapporter» og kaller sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot ubevæpnede demonstranter «særdeles urovekkende».

Protestene begynte sist onsdag og var i utgangspunktet rettet mot økte brødpriser og mangel på matvarer og drivstoff.

Raseriet ble etter hvert rettet mot landets mangeårige president Omar al-Bashir, som er siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Tirsdag kom det til sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og tusenvis av demonstranter som forsøkte å marsjere til presidentpalasset i Khartoum med krav om Bashirs avgang.

Videoklipp viser at politiet brukte tåregass og varselskudd i lufta mot demonstrantene for å hindre dem i å nå fram til palasset

Norsk bekymring.

Mandag uttrykte USA, Norge, Storbritannia og Canada bekymring i et felleskommunike for «troverdige rapporter» om at sikkerhetsstyrkene bruker levende ammunisjon mot demonstrantene.

Videoene viser hvordan grupper på flere hundre mennesker samlet seg i sidegatene og marsjerte mot presidentpalasset ved bredden av Nilen i Khartoum.

De sang patriotiske sanger og ropte slagord med krav om frihet og «fredelig oppgjør med tyvene». Ett slagord var et som var vanlig under den arabiske våren i 2010 og 2011.

Tåregass og varselskudd

Store sikkerhetsstyrker var utplassert over hele Khartoum tirsdag for å hindre demonstrasjoner. Trass i tåregassen og løsskuddene samlet demonstrantene seg igjen og igjen for å fortsette marsjen, ofte i håndgemeng med sikkerhetsstyrkene.

To av landets største partier, Umma og Demokratisk Union, står bak protestene, og demonstrantene har lagt fram et opprop der de krever at Bashir går av og overlater makten til en overgangsregjering av teknokrater.

I oppropet heter det at demonstrantene vil ta i bruk alle fredelige metoder for å fjerne Bashir, inkludert generalstreik og sivil ulydighet.

Brukt vold før

De militære gjorde det klart søndag at de står bak Bashir og understreket at de opptrådte i harmoni med sikkerhetsstyrkene og Bashirs fryktede hemmelige politi.

Bashir har sittet ved makten siden han sammen med landets islamister styrtet en valgt, men lite effektiv regjering i 1989.

Han har også tidligere gitt sikkerhetsstyrkene ordre om hard behandling av demonstranter, inkludert under den forrige runden med protester i januar i år

