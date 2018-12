Disney-skuespiller siktet for å ha forsøkt å ha sex med 13-åring

Utenriks

Skuespilleren som spilte i Disney-serien «Andi Mack» ble tidligere denne måneden sparket fra det amerikanske underholdningsselskapet etter at han ble arrestert i en undercover-operasjon nær stedet hvor serien spilles inn i Utah.

Fredag ble han siktet for å ha forsøkt å lokke en mindreårig til sex.

Ifølge siktelsen brukte Westmoreland nettdating-tjenesten Grinder i kontakt med den mindreårige gutten, men i realiteten var det en politibetjent fra Salt Lake City.

Betjenten som utga seg for å være en 13-årig gammel gutt, ble kontaktet av Westmoreland som skal ha spurt om han ville komme til hans hotellrom og ha «seksuelt samvær, inkludert oralsex», ifølge siktelsen som LA Times referer til mandag.

Politibetjenten har i en skriftlig uttalelse sagt at Westmoreland sendte ham fire seksuelle bilder. Skuespilleren har ifølge myndighetene erkjent at han sendte bildene og at han visste at personen han snakket med var 13 år.

Westmoreland ble arrestert 13. desember da han skulle møte gutten.

Skuespilleren er i tillegg til Disney kjent blant annet fra filmen «Godzilla». Han har også medvirket i TV-seriene «Breaking Bad» og «Scandal».

(©NTB)