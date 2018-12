Måling spår seier for høyresiden i Israel

Utenriks

Netanyahus høyreparti Likud vil få 30 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen Knesset, det samme som i dag, viser målingen Panel Politics har utført for avisa Maariv.

På andreplass kommer et sentrumsparti tidligere forsvarssjef Benny Gantz har antydet at han kommer til å stifte, noe han ennå ikke har gjort. Dette partiet vil ifølge målingen få 13 representanter og bli nest størst i Knesset.

Opposisjonspartiet Yesh Atid, som ledes av tidligere nyhetsanker og finansminister Yair Lapid, får tolv plasser i Knesset, en mer enn i dag.

Beholder makten

Felleslista, som består av arabiske småpartier, og ytre høyrepartiet Jødisk hjem ser ut til å få elleve hver. Felleslista har i dag 13 representanter, mens Jødisk hjem har åtte.

Det største opposisjonspartiet, Sionistunionen, vil gjøre et elendig valg dersom Gantz gjør alvor av å danne parti. Partiet har i dag 24 representanter, men vil ifølge målingen ende opp med ni.

Høyresiden med Likud i spissen vil dermed beholde og styrke sitt grep om makten, selv om Netanyahu vil måtte invitere mange andre partier med i en koalisjon.

Bør tiltales

Regjeringskoalisjonen har i dag knappest mulig flertall i Knesset med 61 av 120 representanter etter at tidligere utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu trakk seg i protest mot våpenhvilen som ble inngått med Hamas på Gazastripen i november.

Netanyahu er under etterforskning for en rekke forhold, og israelsk politi har konkludert med at han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

