Nye kamper idet FN-observatører ankom viktig havneby i Jemen

Ifølge øyenvitner var det onsdag formiddag sporadiske trefninger mellom Houthi-opprørerne som kontrollerer byen, og regjeringsvennlig milits som har flystøtte fra Saudi-Arabia.

Meldingene om kamphandlinger kom like før gruppen med FN-observatører under ledelse av den pensjonerte nederlandske generalen Patrick Cammaert var på plass i Hodeida, der de skal overvåke våpenhvilen i byen.

Øyenvitnene fortalte at de hørte lyder av tungt artilleri, men etter noen timer stilnet det. Samtidig holdt FN-observatørene sitt første møte.

Diskuterte tilbaketrekning

Delegasjoner fra Houthi-opprørerne og den jemenittiske regjeringen deltok også på onsdagens møte, som FN-talsmann Stephane Dujarric har omtalt som «noe av det viktigste» med Cammaerts oppdrag i Hodeida.

En jemenittisk tjenestemann med kjennskap til møtet sier til nyhetsbyrået AFP at de diskuterte implementeringen av våpenhvilen samt den planlagte tilbaketrekningen av krigere fra havnebyen.

Skjør

Våpenhvilen i Hodeida ble framforhandlet i Sverige og trådte i kraft 18. desember, men det har vært meldt om flere sammenstøt siden da.

Ifølge en talsmann for den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015, har Houthi-opprørerne gjort seg skyldige i 183 brudd på våpenhvilen. Ti regjeringsvennlige militssoldater er ifølge talsmannen drept siden våpenhvile trådte i kraft.

Houthi-opprørerne anklager på sin side de regjeringsvennlige militssoldatene for 31 brudd på våpenhvilen bare det siste døgnet.

Den saudiledede koalisjonen har truet med en ny offensiv mot Hodeida hvis bruddene på våpenhvilen fortsetter.

– Vi ser fram til å støtte Cammaerts arbeid og håper oppriktig at han lykkes, men hvis han ikke gjør det forbeholder oss retten til å gjenoppta offensiven for å frigjøre Hodeida, sa talsmannen deres tirsdag.

Livsnerve

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.

Cammaerts observatørteam har i henhold til en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd mandat til å være i Hodeida «i en innledende periode på 30 dager».

