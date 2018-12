Oljeprisen og Wall Street hentet seg kraftig inn etter julemareritt

Utenriks

Da børsen Wall Street stengte onsdag kveld, hadde Dow Jones steget med hele 4,98 prosent, den største økningen på én dag for børsindeksen noensinne.

Stigningen var etterlengtet. På julaften, like før en kort ferie for investorene i New York, falt den bredere Standard & Poor's-indeksen mer enn den noen gang har gjort på julekvelden, ifølge E24.

Oppgangen førte til at blant annet Nike-aksjen og Apple-aksjen med økte med 7 prosent, skriver Bloomberg.

Også Standard & Poor's hentet seg onsdag kraftig inn og endte opp med 4,96 prosent. Aller best gikk det for teknologiindeksen Nasdaq, som endte opp med hele 5,84 prosent.

Oljeprisen steg

Oppgangen på Wall Street skjedde parallelt med en kraftig stigning i oljeprisen, som julaften falt med hele 4,5 prosent.

Onsdag kveld ble et fat nordsjøolje i snitt omsatt for 55,19 dollar fatet, opp hele 8,7 prosent og nærmere fem dollar siden midnatt. Prisen på amerikansk lettolje steg prosentvis enda mer. I snitt ble et fat olje av denne typen omsatt for 46,81 dollar fatet, 10 prosent og 4,2 dollar mer enn ved midnatt.

Handelssamtaler

Bloomberg skriver at en forklaring på oppgangen kan være Trumps uttalelse første juledag om at nedgangen julaften ga investorene en «stor mulighet til å kjøpe».

De skriver også at noe av forklaringen på den kraftige oppgangen onsdag kan være meldingene om at en delegasjon fra USA skal til Kina om to uker for å starte handelssamtaler.

Det at Jerome Powell fortsatt har jobben sin som sentralbanksjef etter meldinger om at president Donald Trump har ønsket å fjerne ham, ses også på som en årsak til oppgangen, skriver avisen. Kevin Hassett, samfunnsøkonom og leder for Trumps økonomiske råd, har forsikret investorene om at Powell er «100 prosent trygg».

Turbulent

Det har vært turbulent på børsene rundt om i verden de siste ukene, hvor mange av fallene har vært i USA. Brexitavtalen, handelskrigen mellom USA og Kina, renteheving i USA og en generell bekymring for verdensøkonomien har vært pekt på som årsaker til fallene. Som følge av nedgangen på julaften på Wall Street, falt også den japanske Nikkei-indeksen kraftig første juledag, med et fall på 5 prosent.

(©NTB)