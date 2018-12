Den britiske regjeringen er skeptisk til Huawei

Utenriks

– Jeg er alvorlig og svært dypt bekymret over at Huawei står bak 5G-nettet i Storbritannia. Dette er noe vi må se nærmere på, sier forsvarsminister Gavin Williamson til The Times.

Forsvarsministerens uttalelse samsvarer med det MI6-sjef Alex Younger uttalte tidligere i år. Han sa da at Storbritannia må «ta noen avgjørelser» når det gjelder selskaper som Huawei.

– Vi må se på hva partnere som Australia og USA gjør for å forsikre oss om at vi har maksimal sikkerhet i 5G-nettverket. Vi må innse det faktum at den kinesiske staten noen ganger opptrer på en fiendtlig måte, sier Williamson.

Den femte generasjonen mobile nettverk har enda høyere dataoverføringshastighet, og ses blant annet som en viktig forutsetning for å bane vei for selvkjørende biler og «smarte» boliger.

Britiske myndigheter har pekt ut West Midlands-regionen som et forsøksområde for 5G.

