Fransk-svensk kulturtopp anker voldtektsdom

Sveriges øverste domstol bekrefter at den mottok ankebegjæringen torsdag, melder avisen Dagens Nyheter.

Jean-Claude Arnault (72) ble tidligere i år dømt til to års fengsel for ett tilfelle av voldtekt. Både påtalemyndigheten og Arnault anket dommen til hovrätten, som tilsvarer lagmannsretten. Der ble Arnault i begynnelsen av desember dømt for enda en voldtekt, og dommen ble skjerpet til to og et halvt års fengsel.

Saken mot Arnault har vakt stor oppmerksomhet i Sverige, ettersom kulturprofilen har spilt en sentral rolle for konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år. Det førte til at flere medlemmer av den ærverdige institusjonen gikk av, deriblant Arnaults ektefelle Katarina Frostenson.

Skandalen førte også til at det i år ikke ble delt ut nobelpris i litteratur.

