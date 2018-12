Kongen ommøblerer regjeringen i Saudi-Arabia

Utenriks

Tidligere finansminister Ibrahim al-Assaf tar nå over som utenriksminister etter Adel al-Jubeir, som har hatt en tung jobb med å forsvare Saudi-Arabias krigføring i Jemen og drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi overfor omverdenen.

Assaf var finansminister i 20 år fram til 2016. Jubeir blir ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA degradert til statssekretær under den nye utenriksministeren.

Kong Salman har også utnevnt ny minister for landets nasjonalgarde, ny informasjonsminister og ny utdanningsminister.

Kongens 33 år gamle sønn, Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman, som regnes som landet de facto leder, får beholde sine poster som forsvarsminister og visestatsminister.

Kongen varsler derimot reformer i sikkerhetsrådet som ledes av kronprinsen, men det er uklart hva disse reformene går ut på.

Kong Salman overtok som konge og statsoverhode da halvbroren, kong Abdullah, døde i 2012. Han er 82 år gammel, har sviktende helse og har vært rammet av slag. Ifølge enkelte kilder lider han også av gryende demens.

Kronprins Mohammed bin Salman var den som besluttet å gå til krig mot Houthi-militsen i Jemen i mars 2015, bare to måneder etter at han hadde overtatt som forsvarsminister. Han anklages også for å ha gitt ordre til at Khashoggi skulle lokkes i en felle og drepes. Kronprinsen nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

