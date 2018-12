Kraftig hopp på Tokyo-børsen etter oppgang på Wall Street

Utenriks

Nikkei-indeksen hoppet opp 3,80 prosent til 20.060,64 poeng de første timene av aksjehandelen, mens den bredere Topix-indeksen økte med hele 3,94 prosent til 1.487,80 poeng.

– Takket være den kraftige tilbakegangen for amerikanske aksjer, er det en økende sannsynlighet for at japanske aksjer vil avslutte året i oppgang, sier sjefstrateg og analytiker for Okasan Online Securities, Yoshihiro Ito, i en kommentar.

Da børsen Wall Street stengte onsdag kveld, hadde Dow Jones steget med hele 4,98 prosent, den største økningen på én dag for børsindeksen noensinne. Også Standard & Poor's hentet seg onsdag kraftig inn og endte opp med 4,96 prosent. Aller best gikk det for teknologiindeksen Nasdaq, som endte opp med hele 5,84 prosent.

Oppgangen på Wall Street skjedde parallelt med en kraftig stigning i oljeprisen, som julaften falt med hele 4,5 prosent.

Stigningen var etterlengtet. På julaften, like før en kort ferie for investorene i New York, falt den bredere Standard & Poor's-indeksen mer enn den noen gang har gjort på julekvelden, ifølge E24.

