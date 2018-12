Separatistleder bak angrep mot Kinas konsulat skal være drept i Pakistan

Utenriks

Både embetsmenn i Pakistan og en talsmann for separatistgruppen som påtok seg ansvaret for angrepet mot Kinas konsulat, bekrefter at Aslam Baloch er død. Han var øverste leder i separatistgruppen Balutsjistan Liberation Army (BLA), som hevder å stå bak aksjonen mot det kinesiske konsulatet der to politifolk og to sivile ble drept, i tillegg til de tre pakistanske separatistene som deltok i angrepet.

Myndighetene i Pakistan har utpekt Aslam Baloch som hjernen bak angrepet og kilder sier nå at han er drept, uten å oppgi hvor eller hvordan det skjedde.

En talsperson for separatistgruppen, Geand Baloch, uttaler i en melding onsdag at deres leder Aslam Baloch og fem andre ble drept i en eksplosjon, men han sier ikke hvor det skjedde.

En ansatt i embetsverket i Afghanistan opplyser at seks personer ble drept tirsdag da en selvmordsbomber angrep et hus i Kandahar.

BLA er en av mange militante grupper som opererer i Balutsjistan, Pakistans største og fattigste provins. Etniske og separatistiske konflikter står i kø og utløser ofte lokale opprør og trefninger.

Pakistan har anklaget Afghanistan for å skjule separatister og hjelpe dem.

