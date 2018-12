AP: Trump tok feil om soldatenes store lønnsøkning

Utenriks

Etter en faktasjekk slår nyhetsbyrået AP fast at Trumps påstander om lønnsøkningen til soldatene er feil.

– Dere har akkurat fått en av de største lønnsøkningene dere noen gang har fått, sa Trump da han onsdag besøkte de amerikanske soldatene i Irak.

– Dere har ikke fått en på mer enn ti år. Mer enn ti år. Og dere fikk en stor en. Jeg skaffet dere en stor en, sa presidenten og utløste jubel på flybasen i al-Asad.

– De kom og sa «du vet, vi kan gjøre den mindre. Vi kan gå for 3 prosent, vi kan gå for 2 prosent, vi kan gå for 4 prosent» Men jeg sa «nei, sett den til 10 prosent, mer enn 10 prosent», hevdet Trump om sin egen innsats for lønnsøkningen i 2019.

Fakta er at ansatte i amerikansk militære har fått lønnsøkning hvert eneste år i flere tiår. Lønnsøkningen i 2019 er heller ikke over 10 prosent, den er ikke engang spesielt mye større enn tidligere år.

Lønnsøkningen er på 2,6 prosent, mens den i 2018 var på 2,4 prosent. Under president Barack Obama var lønnsøkningen høyere i årene 2008, 2009 og 2010, med 3,4 prosent eller mer. I årene 2011 til 2016 har lønnsøkningene ligget mellom 1 og 2 prosent.

(©NTB)