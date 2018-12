Fakta om kurderne i Syria

Utenriks

* I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

* Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

* I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.

* Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia. Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.

* YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump varslet nylig at de 2.000 amerikanske soldatene i området hentes hjem.

* YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

* I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.

* YPG erobret i 2016 Manbij fra IS, og soldater fra den USA-ledede koalisjonen ble stasjonert der. Etter at Trump i desember i år varslet amerikansk tilbaketrekning, inngikk kurderne en avtale med regimet i Damaskus som sendte over 300 regjeringssoldater til byen for å bistå YPG ved en eventuell tyrkisk offensiv.