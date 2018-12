Kina har løslatt canadisk lærer

Utenriks

Læreren fra Alberta i Canada ble pågrepet i Kina tidligere i desember, men talsperson for Canadas utenriksdepartement Richard Walker sier fredag at hun nå er hjemme i Canada.

McIver ble pågrepet i kjølvannet av at to andre canadiere ble arrestert i Kina, anklaget for å true sikkerheten i Kina, og både Kina og Canada var raskt ute med å understreke at McIvers tilfelle var annerledes enn de to andre sakene.

Pågripelsene av den tidligere diplomaten Michael Kovrig og den Kina-baserte forretningsmannen Michael Spavor skjedde i kjølvannet av canadiske myndigheters pågripelse av Huawei-direktøren Meng Wanzhou, og alt ble satt i sammenheng. Situasjonen har ført til at båndene mellom Beijing og Ottawa har blitt satt under press.

Meng Wanzhou er ettersøkt i USA for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran, pågripelsene av Kovrig og Spavor ble sett på som en motreaksjon.

Meng er for øyeblikket løslatt mot kausjon i påvente av en avgjørelse om hvorvidt hun skal utleveres til USA eller ikke.

(©NTB)