NASA besøker verden på yttergrensen av solsystemet

Utenriks

NASA-sonden New Horizons er allerede sikret en plass i historien, etter at den sommeren 2015 fløy forbi Pluto og sendte hjem de aller første nærbildene av den fjerne dvergplaneten.

Sonden, som har vært underveis siden 2006, har siden fortsatt ferden. Da den besøkte Pluto, hadde den tilbakelagt 4,8 milliarder kilometer. Nå står kilometertelleren på omkring 6,4 milliarder.

Sonden er inne i det såkalte Kuiperbeltet, et fjerntliggende område som strekker seg fra Neptuns bane og utover. Det første tegnet på at noe befant seg der, var oppdagelsen av Pluto i 1930.

Først på begynnelsen av 90-tallet ble det klart at Pluto bare var ett av en mengde objekter i området.

Mylder i det fjerne

Siden er mer enn 1.000 blitt observert, og forskerne regner med at det finnes mange fler.

– Det myldrer, det er bokstavelig talt av milliarder av kometer, millioner av objekter som Ultima, som kalles planetesimaler, og en håndfull dvergplaneter på størrelse med kontinenter, som Pluto, sier New Horizons sjefforsker Alan Stern.

– Dette er viktig for forskningen fordi denne regionen av solsystemet, som ligger svært langt fra solen, har beholdt de originale forholdene fra opprinnelsen for fire og en halv milliarder år siden, legger han til.

– Når vi flyr forbi Ultima, vil vi se hvordan tingene var helt i starten.

Mystisk objekt

Ultima Thule har fått navn etter et begrep i gresk mytologi, som betyr noe slikt som «bortenfor verdens grenser».

Objektet har det offisielle navnet 2014 MU69, og er rundt 30 kilometer i diameter. Det ble funnet av Hubble-teleskopet for fire år siden, og var dermed ikke engang oppdaget da New Horizons tok av fra Cape Canaveral i januar 2006.

Observasjoner tyder på at det består av to himmellegemer som enten er klemt sammen eller går i bane tett innpå hverandre. Det har en rødlig overflate, ifølge New Horizons-prosjektets hjemmesider hos Johns Hopkins University.

Ut over det er lite kjent om den fjerne stein- og isklumpen. Stern omtaler nærkontakten som «ren utforskning og grunnleggende vitenskap» i sin blogg.

Høy hastighet og risiko

Risikofritt blir møtet i det ytre rom ikke. New Horizons holder en fart på 51.500 kilometer i timen. Treffer fartøyet så mye som en grusbit, kan det bety at det ødelegges totalt. Sonden vil gå enda nærmere Ultima Thule enn det den var Pluto.

– Det trengs ekstremt presis navigering. Mye mer presis enn det vi har forsøkt tidligere. Vi kan få det til, men det kan også gå galt, sier Stern.

Lykkes forskerne, vil vi snart få se bilder av Ultima Thule med tre ganger så høy oppløsning som bildene av Pluto. Et bilde vil bli offentliggjort 2. januar, men det vil gå noen dager etter passeringen før store og skarpe bilder kan lastes ned fra den fjerne sonden.

Brian May

Den amerikanske budsjettkrangelen og nedstengningen av offentlig virksomhet skaper denne gangen vanskeligheter for NASA, som vanligvis setter inn mye ressurser for å dele sine vitenskapelige høydepunkter i sosiale medier. Nå har romorganisasjonen sett seg nødt til å henvise til samarbeidspartneren Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL), som legger ut oppdateringer både på Twitter og YouTube.

En annen som bidrar til å skape blest om besøket på Ultima Thule, er astrofysikeren Brian May – som kanskje aller best er kjent som musiker og gitarist i Queen. Han har kunngjort at han første nyttårsdag legger ut sin første solosingle siden 1998.

Sporet heter «New Horizons (Ultima Thule mix)".

– For meg har det vært en spennende utfordring å bringe de to sidene i livet mitt sammen – astronomien og musikken. Jeg ble inspirert av ideen om at dette er det fjerneste menneskets hånd noen gang har strukket seg, sier May.

(©NTB)