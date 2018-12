Politiet slår ned på nye protester i Sudan

Utenriks

I hovedstaden Khartoum protesterte tusenvis av mennesker i et tjuetall bydeler med krav om at Bashir går av, ifølge aktivister.

I forstaden Omdurman brukte politiet tåregass for å stanse en demonstrasjon utenfor en moské etter fredagsbønnen, opplyser øyevitner. Det meldes også om protester i Atbara, Obeid, Senar og Wad Madani.

Bashirs sikkerhetsstyrker har slått hardt ned på protestene, og ifølge Amnesty ble minst 37 ubevæpnede demonstranter drept mellom 19. og 25. desember. Regjeringen erkjente torsdag at protestene har krevd minst 19 liv, blant dem to politifolk, men hevder samtlige ble drept i forbindelse med plyndring.

Anklages for krigsforbrytelser

Bashir kom til makten i et militærkupp i 1989 og ble i 2010 siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Demonstrasjonene som startet som en protest mot økte brødpriser for over en uke siden, kan true Bashirs nesten 30 lange grep om makten.

På tross av maktbruken har støtten fra landets mektige militær- og sikkerhetsapparat bare vært halvhjertet, og Bashirs reaksjon har vært relativt tilbakeholden, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mot til å fortsette

Bashir, som er i midten av 70-åra, har fått slutt på to tidligere protestbølger og kan godt komme til å gjøre det igjen. Men langvarige gatekamper med politiet i Khartoum kan i denne omgang ha gitt demonstranter mot til fortsette.

Demonstrasjonene var først rettet mot økte brødpriser og mangel på matvarer og drivstoff, men har i stadig større grad utviklet seg til en landsomfattende protest mot Bashirs regime.

Velkjent slagord

I byen Atbara ropte demonstrantene fredag «folket vil felle regimet» – det berømte slagordet fra folkeoppstanden i en rekke arabiske land vinteren 2010 og våren 2011. I Omdurman var slagordet «frihet, fred og rettferdighet», ifølge aktivister.

Fredag ble lederen for Sudansk kongressparti, Omar el-Digeir, pågrepet av agenter og brakt til et ukjent sted, ifølge opposisjonspartiet.

Samtidig opplyser den sudanske forfatterforeningen at den kjente dikteren Mohamed Taha fortsatt savnet etter at han skal ha blitt pågrepet under en protest i Khartoum tirsdag.

Lover reformer

Under protestene, som startet da regjeringen tredoblet prisene på brød, har Bashir lovet reformer. Men han gir ingen detaljer om hvordan han konkret akter å få bukt med den stadig dypere økonomiske krisen som truer med å svekke hans en gang så harde grep om makten.

Bashir beskyttes fortsatt av Sudans politiske elite, men under uroen har støtteerklæringene vært laber fra den militære eliten som utgjør hans virkelige maktbase.

Sudan er rammet av kraftig inflasjon på 70 prosent, og det sudanske pundet har stupt i verdi på tross av at USA opphevet en økonomisk embargo mot landet i 2017.

Støtte fra Egypt

Uroen vekker minner fra den arabiske våren, og både aktivister og opposisjonsgrupper har oppfordret til nye demonstrasjoner de kommende dagene.

Sudans arabiske allierte i regionen var lenge taus under uroen, men Bashirs regjering fikk torsdag full støtte fra regimet i nabolandet Egypt.

(©NTB)