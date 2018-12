Svenskekongen: Akademien-bråket er en lei sak

Utenriks

Til tross for skandalen har kongen aldri vurdert å si fra seg sin rolle som institusjonens høye beskytter.

– Det er noe man ikke gjør. Men det er en veldig lei historie, sier kong Carl Gustaf i dokumentaren «Året med Kungafamiljen» fra SVT.

Kongen synes det er vanskelig at Akademien har havnet i dagens situasjon.

– Det er sånt som ikke bare påvirker svensk kultur. Også andre land lurer på hva det er som har skjedd i Sverige. Jeg har fått mange spørsmål utenfra om hva det er som skjer, sier kongen.

Ifølge kongen er det viktig for Sverige at Svenska Akademien finnes.

– Det er et viktig at det finnes et akademi som kan beskytte og ivareta det svenske språket, sier kongen.

Svenska Akademien deler ut Nobelprisen i litteratur. Årets litteraturpris ble ikke delt ut på grunn av svekket tillit til Akademien etter skandalen.

Det var i november 2017 at 18 kvinner fortalte at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av en mann omtalt som «kulturprofilen». Senere ble han identifisert som Jean-Claude Arnault, teaterregissør og ektemann til lyrikeren Katarina Frostenson, et av akademiets medlemmer.

72 år gamle Arnault ble tidligere i år dømt til to års fengsel for ett tilfelle av voldtekt. I begynnelsen av desember ble han dømt for enda en voldtekt, og dommen ble skjerpet til to og et halvt års fengsel. Han har anket dommen til svensk høyesterett.

