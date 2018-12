Turbulent år på verdens børser fortsetter inn i 2019

Utenriks

– Det har vært et veldig urolig og dårlig børsår, oppsummerer spareøkonom Johanna Kull i det svenske aksjehandelselskapet Avanza.

Med unntak for noen få land, blant dem India og Brasil, er børsåret 2018 rødfarget.

– India har en stor innenlandsk økonomi og er ikke like eksportavhengig som for eksempel Kina, sier Kull.

Land som Kina, Tyrkia og Argentina har måttet akseptere nedadgående kurver. Sterk dollar påvirker land som har store lån i amerikansk valuta.

Også handelskonflikten mellom USA og Kina, som så langt er uløst, har vært sentral og medvirkende faktor til den globale usikkerheten på børsene.

Romjulsvekst

Onsdag steg Dow Jones-indeksen på Wall Street med rekordhøye 5 prosent, den største økningen på én dag for denne indeksen noensinne.

Oppgangen fortsatte også torsdag. Fredag, den siste handledagen mange steder, gikk pilene oppover både i Europa og Kina.

Men i Japan, verdens tredje største økonomi, gikk det motsatt vei, dagen etter et kraftig børshopp i Tokyo. Gevinstsikring på årets siste handledag var forklaringen. Samtidig illustrerer utviklingen i Japan hvordan børsåret globalt har vært.

Abenomics

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen falt 12 prosent i 2018. Det er første gang med nedgang under statsminister Shinzo Abes konservative regjering.

– Nikkei-indeksen har lagt på seg hvert år de siste seks årene takket være Abenomics, men slik er det ikke lenger, sier markedsanalytiker Makoto Sengoku ved Tokai Tokyo Research Centre, med henvisning til Abes økonomiske politikk.

– Det er slik på grunn av store svingninger forårsaket av Trump-administrasjonen, og ikke innenlandske problemer, sier han videre, med henvisning til USAs president Donald Trumps handelskonflikt med Kina og konfliktens påvirkning på de øvrige markedene.

Gullbillett

Turbulens preget den siste uken i 2018, av ulike årsaker: Investorer strever med å håndtere bekymring rundt en mer saktegående global økonomisk vekst, handelskonflikter, usikkerhet rundt brexit, og en såkalt «shutdown» i offentlig sektor i USA, samt Trumps verbale angrep på sentralbanken, påpeker analytiker Lukman Otunuga i meglerhuset FXTM.

Usikkerheten har sendt markedet på jakt etter tryggere investeringer.

– Eksplosive flyktige aksjemarkeder, global vekstfrykt, brexit-usikkerhet og politisk ustabilitet i Washington har skutt fart i jakten på noe tryggere. Gullprisene har blitt sendt til nivåer som ikke har vært høyere på over seks måneder, sier Otunuga.

2019

Usikkerheten fra i år kommer til å fortsette inn i første kvartal 2019, sier Ben Emons, administrerende direktør i Medley Global Advisors, til Bloomberg.

Stephen Innes, som leder avdelingen for den asiatiske Stillehavsregionen i konsulentselskapet OANDA, er enig. Han sammenligner situasjonen med en berg-og-dal-bane.

Kull tror mange investorer i året som kommer vil vende sine blikk mot vekstmarkeder, spesielt i Asia.

– Det er der man ser størst potensial ettersom de har falt såpass mye i år. Mange markeder er priset ganske lavt, sier Kull.

Men hun tror, som mange andre, at man kan regne med at børsuro vil følge med et stykke inn i 2019.

