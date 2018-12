278 skjeletter funnet i massegrav på Sri Lanka

Utenriks

Blant de døde er flere titalls kvinner og barn. Graven er funnet i Mannar, der den tamilske LTTE-geriljaen slåss mot sikkerhetsstyrkene mens konflikten var på sitt verste.

Massegraven ble oppdaget i mars av bygningsarbeidere, og det tok 118 dager å avdekke alt. Dødsårsakene er ikke klarlagt ennå, men flere av de døde ser ut til å ha vært bundet.

Myndighetene vil nå forsøke å slå fast dødsårsakene og tidspunkt for når de døde. Basert på det vil de prøve å sirkle inn hvem det er de har funnet.

Mannar var en av byene som led sterkt under Sri Lankas blodige borgerkrig, som pågikk i 37 år. Krigen i landet tok slutt i 2009 etter en brutal sluttoffensiv.

Et utvalg nedsatt av regjeringen i 2013 anslo at rundt 19.000 mennesker, inkludert 5.000 soldater, fremdeles er savnet etter borgerkrigen. Direktoratet for savnede personer (OMP) startet i år arbeidet med å kartlegge hvor de er blitt av og hjelpe familiene med å betale for testing av skjelettene fra graver, slik at de kan få identifisert de døde.

