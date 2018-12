Fakta om konflikten mellom Ukraina og Russland

Utenriks

* Russland annekterte i mars 2014 Krim-halvøya som svar på at Ukrainas russiskstøttede president Viktor Janukovitsj var blitt avsatt i februar.

* Prorussiske separatister gjorde opprør øst i Ukraina i midten av april 2014. Det var startskuddet for den væpnede konflikten i Ukraina.

* Siden er nær 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – drept og rundt 1 million drevet på flukt.

* I september 2014 inngikk partene – regjeringen i Kiev og de prorussiske separatistene i øst – en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt.

* 12. februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. Avtalen inneholdt også en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister.

* Våpenhvilen trådte i kraft 15. februar, men også den er blitt brutt jevnlig.

* Ifølge Minsk-avtalen skal det østlige Ukraina få selvstyre. Dette ble vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men vil først tre i kraft etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd.

* Søndag 25. november 2018 blusset konflikten mellom Ukraina og Russland opp da russisk kystvakt skjøt mot to ukrainske marinefartøy og en taubåt i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest.

* Ukrainas president Petro Porosjenko erklærte 26. november unntakstilstand i landets grenseområder. Den trådte i kraft onsdag 28. november og varte i 30 dager.

* Porosjenko kunngjorde 26. desember at unntakstilstanden er over. Dagen etter kunngjorde representanter fra Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ny våpenhvile. Den trådte i kraft 29. desember og skal vare til etter at den ortodokse julefeiringen er over 7. januar.