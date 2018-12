Kinesisk domstol beordrer ny rettssak mot narkotikatiltalt canadier

Utenriks

Schellenberg ble stilt for retten i 2016, men saken ble ikke omtalt i kinesiske medier før denne måneden.

Lørdag ga en ankedomstol sin tilslutning til aktoratets påstand om at Schellenberg var blitt behandlet for mildt da han i 2016 ble dømt til 15 års fengsel for medvirkning til narkotikasmugling.

Det foreligger bevis på at han spilte en «viktig rolle», het det i en kunngjøring fra ankedomstolen i Liaoning lørdag.

Det er ikke satt noen dato for når en ny rettssak skal starte, og det foreligger ingen detaljer om anklagene mot Schellenberg.

Canadiske myndigheter har heller ikke oppgitt detaljer i saken, annet enn å uttale at de følger den.

Narkotikasmugling kan i Kina i verste fall straffes med døden. En britisk statsborger, Akmal Shaikh, ble i 2009 henrettet etter å ha blitt kjent skyldig i heroinsmugling.

Det bilaterale forholdet er iskaldt mellom Kina og Canada for tiden, i kjølvannet av pågripelsen av Huawei-toppen Meng Wanzhou i Canada på ordre fra USA, som anklager henne for bedrageri og brudd på Iran-sanksjonene. Etter pågripelsen av Meng ble to canadiske statsborgere pågrepet i Kina i det som anses som en motreaksjon på Huawei-pågripelsen.

Det kjølige forholdet til Canada kan påvirke behandlingen rettsapparatet i Kina gir Schellenberg nå, mener professor i global politikk Michael Byers ved University of British Columbia.

