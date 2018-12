Storbritannia har brukt 1,1 milliard kroner på ferjer i tilfelle «no deal»

Utenriks

Regjeringen har inngått avtaler til en verdi av 107,7 millioner pund med det britiske ferjeselskapet Seaborne, det franske ferjeselskapet Brittany Ferries, og danske DFDS.

Avtalene vil gjøre det mulig for britiske myndigheter å håndtere mottak av nærmere 4.000 flere lastebiler per uke i andre havnebyer på Englands sørkyst, for å hindre at havneanlegget i Dover blir en flaskehals, heter det i dokumentene. Per måned vil dette ifølge regjeringen bidra til å håndtere opptil et halvt million tonn ekstra med varer, som skal være tilstrekkelig til å gi tollerne nok tid til å håndtere både gods som ankommer landet og som sendes til utlandet.

– Denne betydelige ekstrakapasiteten er et lite, men viktig element i samferdselsdepartementets planlegging i tilfelle man ender med brexit uten avtale, sier en talsmann.

– Departementet bidrar til å sikre at regjeringen er fullt forberedt på en rekke scenarioer, inkludert spesifikt fokus på en mulig «no deal» og for å kunne dempe trykket på ethvert utfall av brexit for transportsektoren, sier han.

Økt grensekontroll kan forårsake forsinkelser på levering av viktig gods og skape alvorlige ringvirkninger på britisk økonomi, ifølge departementet.

– Fullstendig galskap, kommenterer Liberaldemokratenes leder Vince Cable.

– Regjeringen har makt til å stanse en «no deal» når som helst, men i stedet bruker de millioner på kontrakter inngått i siste minutt, sier han.

