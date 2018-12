Storbritannia tar grep mot migrantstrøm over kanalen

Utenriks

Britiske grensevakter fant i morgentimene torsdag 23 iranere på tre ulike steder i Kent på sørøstkysten av England, og bare timer tidligere stanset den franske kystvakten elleve andre i en liten båt utenfor Sangatte.

Etter at ytterligere to andre småbåter ble oppdaget nær Dover fredag, med 14 iranske menn, kom uttalelsen fra det britiske innenriksdepartementet om at situasjonen ses på som alvorlig.

Innenriksminister Sajid Javid kalte fredag inn nøkkelansatte og har bedt sin franske motpart om en samtale så snart som mulig denne helga for å snakke om situasjonen.

Han har også utnevnt en egen operasjonsansvarlig, med ansvar for å ha holde oversikt over situasjonen og gi daglige oppdateringer. Javid vurderer også om det skal settes inn flere kystvaktfartøy i Kanalen, men det fryktes at dette kan oppmuntre enda flere til å prøve å ta seg over. Flere fartøy vil øke mulighetene for å bli plukket opp.

Innvandringsminister Caroline Nokes drar til Dover på lørdag for å diskutere situasjonen med grensemyndighetene.

– Antallet hendelser de siste dagene er dypt bekymringsfull, sier Nokes.

– Noe av dette er åpenbart organisert av kriminelle grupper, mens andre synes å være opportunister, sier hun.

Den engelske kanal er en av verdens travleste skipsruter, og ferden i småbåt fra det nordlige Frankrike er derfor svært risikabel.

