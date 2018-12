Trump klandrer Demokratene for barnedødsfall

Utenriks

Det har vakt kraftige reaksjoner i USA den siste tiden at to barn har mistet livet etter å ha krysset grensa sammen med slektninger og blitt tatt hånd om av grensepatruljen i USA.

– Ethvert dødsfall, enten det gjelder barn eller andre på grensa, er ene og alene Demokratenes feil og deres patetiske innvandringspolitikk, som lar folk gå på den lange vandringen i den tro at de kan komme inn i vårt land på lovlig vis, tvitret Trump lørdag.

De to guatemalske barna, ei jente på sju og en gutt på åtte år døde i separate tilfeller. Jenta døde på et sykehus i Texas i begynnelsen av desember. Gutten hadde influensa, men leger har ikke fastslått dødsårsaken.

Trumps anklager kommer mens deler av USAs statsapparat er stengt på åttende dagen på grunn av en strid om finansiering av muren mot Mexico.

Tidligere lørdag ga Trump Demokratene ansvar for å få en slutt på budsjettkrisen ved å innfri hans krav.

14.000 barn

Trumps administrasjon har lovet å ta grep for å håndtere en kraftig økning i barn av migranter som holdes i myndighetenes forvaring. 139.817 mennesker ble i oktober og november pågrepet av amerikanske grensevakter.

Blant dem var nesten 14.000 barn uten foreldre eller foresatte, i tillegg til mange barn som kom med familiemedlemmer, opplyser USAs minister for innenlandssikkerhet Kirstjen Nielsen lørdag.

Trump gjentok samtidig trusselen om å stenge grensa til Mexico for å få det som han vil.

Venter i Det hvite hus

Presidenten krever at Demokratene bevilger over 40 milliarder kroner til å utvide og utbedre grensegjerdet mot Mexico.

– Jeg er i Det hvite hus og venter på at Demokratene skal komme hit for å spikre en avtale om grensesikkerhet, tvitret Trump, som har avlyst sin planlagte nyttårsferie i Florida.

De fleste av Kongressens medlemmer er imidlertid på ferie, og det er ingen tegn til at budsjettkrisen vil bli løst med det første. Demokratene har lovet å sørge for at statsapparatet kan finansieres som normalt igjen så snart de tar over flertallet i Representantenes hus torsdag.

Det vil imidlertid ikke endre noe med mindre Trump og Senatet, som fortsatt kontrolleres av Republikanerne, går med på det.

