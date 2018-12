Utkledd Johnny Depp overrasket syke barn

Utenriks

Med velkjent perledekorert parykk, løsskjegg og piratkostyme i brunt lær hilste skuespilleren Johnny Depp på de overraskede barna, melder Daily Mail. Han stilte villig opp på bilder med både barn og personale på avdelingen for kreftsyke barn.

Besøket kan ha vært siste opptreden som Sparrow for Depp. Han har spilt Jack Sparrow i fem «Pirates of the Caribbean»-filmer, sist i «Dead man tell no tales» som kom i 2017, men det skal ikke være aktuelt å ha ham med i den neste filmen.

Dette ble bekreftet før jul av Disneys produksjonssjef Sean Bailey. Grunnen til at ikoniske Jack Sparrow ikke skal være med lenger, tross rollefigurens popularitet i flere tiår, skal være at Disney mener filmserien trenger «ny energi og nytt liv».

