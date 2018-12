Nirvana-medlemmer til sak mot Marc Jacobs for plagiat

Utenriks

Ifølge nettsiden TMZ hevder de tidligere bandmedlemmene i Nirvana at motegiganten har rappet både design og grungebetegnelse fra dem og har nå gått til sak.

Blant plaggene i den nye kolleksjonen er en sort t-skjorte med et gult smilefjes på, nesten identisk med Nirvanas ikoniske merkevarelogo fra 1992, med bølgete munn og tunga hengende ut av munnviken til venstre. Eneste forskjellen er at de to kryssene som markerer øynene på Nirvanas logo-fjes er byttet ut med en «M» og en «J» på Marc Jacobs' design. Nirvana-medlemmene eier rettighetene til logoen.

I saksdokumentene framgår det videre at siden Nirvana var med på å skape hele fenomenet «grunge», mener de at Marc Jacobs også kan takke bandet for navnet de har gitt kolleksjonen sin.

Marc Jacobs har ikke svart på henvendelser om å få en kommentar til saken.

Nirvana ble formet i 1987, men oppløst i 1994 etter at vokalist Kurt Cobains døde. Mest kjent av de andre medlemmene er trommeslager Dave Grohl, som har hatt stor suksess med sitt band Foo Fighters, og bassist Krist Novoselic.

(©NTB)