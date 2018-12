Bashir ber politiet avstå fra overdreven maktbruk

Utenriks

Minst 19 mennesker er drept siden demonstrasjonene mot regjeringen startet 19. desember på grunn av en beslutning om å øke prisen på brød. Amnesty International mener 37 er drept.

Søndag hadde Bashir et møte med noen av Sudans politisjefer og ga dem ordre om ikke å være for hardhendte mot protestene.

Demonstrasjonene startet da regjeringen varslet en tredobling av prisen for et brød og utviklet seg raskt til et krav om at regjeringen går av.

FNs generalsekretær António Guterres kom fredag med en oppfordring om tilbakeholdenhet og ba regjeringen etterforske de mange dødsfallene i forbindelse med demonstrasjonene.

(©NTB)