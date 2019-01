Bolsonaro tatt i ed som Brasils president

Utenriks

– Brasil skal frigjøres fra korrupsjon og kriminalitet, sa Bolsonaro idet han avla presidenteden foran den brasilianske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Tross sine mange omstridte syn er 63-åringen populær i et splittet Brasil, blant annet grunnet sine løfter om å få bukt med korrupsjon. Bolsonaros forgjenger Michel Temer ble nylig tiltalt nettopp for korrupsjon, og en rekke andre brasilianske politikere har vært dratt med i skandalen rundt det statlige oljeselskapet Petrobras.

Brasilianske tjenestemenn anslo at det ville komme opp mot 500.000 tilhengere til Bolsonaros innsettelsesseremoni, men ifølge nyhetsbyrået AP så det ut til at betydelig færre hadde møtt opp.

Omstridt

Bolsonaro, som under valgkampen fikk tilnavnet «Den tropiske Trump», vant med drøye 55 prosent av stemmene under fjorårets presidentvalg, mens den venstreorienterte motstanderen Fernando Haddad hadde 44,4 prosent.

Bolsonaro er tidligere kaptein i hæren og vant mange tilhengere ved å spille på politikerforakt og folks dype mistro til landets elite. At han nesten ble knivdrept like før valget, så bare ut til å styrke Bolsonaros posisjon.

Den 63 år gamle høyrepopulisten er samtidig beryktet for sine nedsettende kommentarer om kvinner og homoseksuelle, og for rasistiske kommentarer om svarte.

Militærveteranen hevet også manges øyebryn da han hyllet militærdiktaturet i Brasil, som måtte vike plass for et sivilt styre for over 30 år siden. Kritikere har beskrevet ham som en trussel mot Brasils demokrati.

Vil væpne brasilianere

I forkant av innsettelsen har Bolsonaro kommet med en rekke politiske løfter. Blant annet har han uttalt at han vil utstede en presidentordre som sikrer alle brasilianere uten kriminelt rulleblad retten til å eie våpen. I dag er det tunge restriksjoner på det å eie våpen i Brasil, selv om narkosmuglere og andre kriminelle gjenger i landet er tungt væpnet med automatiske våpen.

I kampen mot kriminalitet har Bolsonaro også flere ganger argumentert for at politifolk som skyter og dreper kriminelle, bør hylles og ikke straffeforfølges.

Nøyaktig hvordan han har tenkt å gjøre dette, har han ikke sagt noe om. Både menneskerettsgrupper og beboere i fattige brasilianske nabolag har imidlertid uttrykt sterk bekymring. Både forbrytere, politifolk og uskyldige forbipasserende mister ofte livet når politiet havner i skuddvekslinger med kriminelle.

Trump-tilhenger

Bolsonaro har også uttalt at han er en stor tilhenger av sin amerikanske kollega Donald Trump, og har varslet at Brasil i større grad enn tidligere vil følge USA i internasjonale spørsmål.

Blant annet har Bolsonaro lovet at Brasils ambassade til Israel flyttes til Jerusalem, en tøffere tone overfor Kina, samt at Brasil vil trekke seg fra regionale handelsavtaler som ikke gagner dem.

63-åringen tok i valgkampen til orde for at Brasil skulle følge USA ut av Parisavtalen, men snudde etter at han ble valgt. Han har imidlertid lovet å lette på en rekke klimareguleringer, og ifølge forskere vil Brasil ikke oppfylle sine klimaforpliktelser dersom Bolsonaro får igjennom alt han har lovet.

I likhet med Trump har Bolsonaro også et anstrengt forhold til mediene, vil blant annet kutte i pengestøtten til enkelte medieorganisasjoner.

Journalister som skulle dekke tirsdagens innsettelsesseremoni måtte møte opp minst sju timer i forveien, og flere av dem klagde underveis på at vakter kom og tok fra dem mat av «sikkerhetsgrunner».

