Ni skadd da varebil kjører inn i folkemengde i Tokyo

Utenriks

Folkemengden feiret nyttår i motedistriktet Harajaku da en 21 år gammel mann styrte rett på dem noen minutter over midnatt.

Ifølge kringkastingen NHK har mannen sagt til politiet at han gjorde det for å uttrykke motstand mot dødsstraffen som Japan fortsatt har.

En student ble alvorlig skadd i ulykken og er lagt på operasjonsbordet, mens de øvrige åtte slapp fra det med mindre skader.

Takeshita-gata var stengt for biler under nyttårsfeiringen. Til daglig er den full av mindre butikker og regnes for å være et senter for ungdomskulturen og moteindustrien i Japan, der titusener av turister kommer hver dag.

