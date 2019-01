Palestiner dømt til livsvarig fengsel for eiendomssalg til israelere

Utenriks

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble mannen funnet skyldig i brudd på loven fra 1960 som forbyr salg av palestinsk jord til et annet land.

I henhold til palestinsk lov kan dette føre til dødsstraff, men president Mahmoud Abbas har siden han ble valgt nektet å skrive under på henrettelsesordrer.

Israelske medier identifiserer den livstidsdømte som Isaam Akel, en palestinsk-amerikansk mann og innbygger i Øst-Jerusalem.

USAs ambassadør til Israel David Friedman kommenterte saken i november.

– Palestinske myndigheter har holdt den amerikanske statsborgeren Isaam Akel i fengsel i to måneder. Fengslingen av Akel er i strid med verdiene til USA og alle andre som taler for fredelig sameksistens. Vi krever at han løslates umiddelbart, skrev han på Twitter.

Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967. Israel ser på Jerusalem som deres «udelte hovedstad», men palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

