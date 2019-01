– Kurdiske styrker har trukket seg ut av Manbij

Utenriks

YGP-militsen opplyste selv for noen dager siden at den hadde trukket seg ut av området i og rundt Manbij, som de erobret fra IS i 2016.

YPG-militsen utgjør den dominerende styrken i SDF-alliansen som støttes av USA og som har kjempet mot IS i Syria.

I forrige uke ba den kurdiske militsen regimet i Damaskus om hjelp til å stå imot trusselen om en tyrkisk militæroffensiv mot byen etter at president Donald Trump overraskende erklærte at USA vil trekke sine styrker ut av Syria.

Trump har siden revurdert beslutningen, blant annet etter en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkia ser på YPG som det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKKs forlengede arm i Syria, og anser den som en terrorgruppe.

(©NTB)