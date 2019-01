Australsk IS-kriger kan likevel få beholde statsborgerskapet

Utenriks

Innenriksminister Peter Dutton bekreftet lørdag at Prakash var informert om at hans australske statsborgerskap var opphørt fordi Prakash hadde vært med i ekstremistgruppen IS.

Australsk lov åpner for å ta statsborgerskapet fra personer som har flere statsborgerskap. Ifølge Australia har Neil Prakash, som omtales som Australias mest ettersøkte jihadist, også statsborgerskap i Fiji, der faren hans kommer fra.

Avvist av Fiji

Onsdag skriver imidlertid The Guardian at det er tvilsomt om 27-åringen har noe annet statsborgerskap enn det australske. Sjefen for Fijis innvandringsmyndigheter utelukker kategorisk at Prakash er borger av landet.

– Loven sier at for barn født utenfor Fiji, må faren søke om statsborgerskap for barnet. Han har ikke søkt om dette, og faren har ikke søkt om dette, sier Nemani Vuniwaqa, som har søkt gjennom arkivet for å finne ut hva statusen er for Prakash.

Selv om Australia altså kan ta statsborgerskapet fra personer som har dobbelt statsborgerskap, sier folkeretten at ingen kan gjøres statsløse. Dermed kan australierne bli tvunget til å ta tilbake mannen som forlot hjembyen Melbourne i 2013 og tok navnet Abu Khaled al-Cambodi – fordi moren er fra Kambodsja – da han sluttet seg til IS.

Fengslet i Tyrkia

Prakash sitter i fengsel i Tyrkia og sa under rettssaken mot ham der at han angret på å ha sluttet seg til IS etter å ha sett organisasjonens «sanne ansikt». Han risikerer 15 års fengsel i Tyrkia.

Samtidig har Australia bedt tyrkerne utlevere ham til hjemlandet, der han er etterlyst for å ha vært med på å planlegge et terrorangrep i Melbourne og for å være medlem av IS. Terrorsiktelsen i Australia kan føre til livstidsstraff.

(©NTB)