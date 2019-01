Dødstallene stiger etter flom og jordskred på Filippinene

Utenriks

Onsdag kom flere redningsarbeidere til de rammede områdene. Redningsarbeidet og søket etter overlevende har vært vanskelig fordi det kraftige regnet har fortsatt. Tjenestemenn håper mannskapene vil nå fram til flere lokalsamfunn når været letter.

Minst 20 personer er fortsatt savnet etter jordskredene, sier Edgar Posadas, talsmann for landets katastrofeberedskap. I den østlige provinsen Bicol er 69 personer bekreftet omkommet. 16 personer har mistet livet i naboregionen Eastern Vijayas.

I provinsen Camarines Sur, som ligger i Bicol, ble minst 50 hus begravd i et jordskred i byen Sagnay. Redningsarbeiderne har hittil funnet 30 omkomne fra byen, som ligger i en fjellside.

Jordskredene har også hindret utlevering av forsyninger til minst fire landsbyer i provinsen Albay, der minst 14 mennesker mistet livet.

– Vi vil prøve å nå disse områdene med båt i stedet, sier provinsguvernør Francis Bichara.

Nesten 25.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine etter at kraftig regn førte til jordskred og oversvømmelser i romjulen. Regnet skyldte et tropisk lavtrykk, som er svekket etter å ha nådd land, men monsunen fra nordøst og en kaldfront fører til at nedbøren fortsetter.

