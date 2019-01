Kongo stengte internett etter valget – ville unngå opprør

Utenriks

Opposisjonen beskyldte mandag myndighetene for å stenge nettet for å strupe aktivisme, og flere vestlige land har bedt landet gi innbyggerne tilgang til nettet igjen.

Tirsdag sier en av president Joseph Kabilas rådgivere, Barnabe Kikaya Bin Karubi, at det nasjonale sikkerhetsrådet har besluttet at det var helt nødvendig å stenge nettet slik at valgkommisjonen kan fullføre arbeidet med å telle og samle inn stemmer fra søndagens valg.

– Det er folk som har indoktrinert publikum med uriktige tall om dette. Det har lagt grunnlag for et folkelig opprør, sier Karubi tirsdag. Han sier ikke noe om hvor lenge nettet vil være nede i landet.

Valget, som har blitt utsatt flere ganger, var knapt ferdig søndag før alle de ledende kandidatene, inkludert Kabilas håndplukkede etterfølger, hevdet at tidlige resultater av opptellingen viste at de hadde vunnet.

Valgkommisjonen sa tirsdag at den regner med å legge fram foreløpige resultater søndag: Det endelige resultatet skal være klart 15. januar, og den nye presidenten skal tas i ed tre dager senere.

Den demokratiske republikken Kongo, som i dag er landets fulle navn, har ikke hatt en fredelig maktoverdragelse siden landet ble selvstendig fra Belgia i 1960. Frykten for en ny voldsspiral tiltok for to år siden da Kabila nektet å gi seg da hans andre – og siste tillatte – presidentperiode var over.

